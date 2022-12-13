全国所有两套住宅拥有者，不适用综合房地产税重课税. December. 13, 2022 07:43. by 崔惠? herstory@donga.com. 最早从明年开始，全国所有拥有两套住宅的住宅者在缴纳综合房地产税时，将适用普通税率（0.5%-2.7%），而不是重课税（1.2%-6.0%）。三套住宅以上的多住宅拥有者虽然适用重课税税率，但预计最高税率将从6%下降到5%。 记者12日从国会和政府获悉，朝野政党就上述内容的综合房地产税法修订案达成了共识。虽然双方对立严重，明年预算案的通过时间推迟到了15日，但对于综合房地产税法的修改，实际上在大部分争论焦点上达成了协议。 朝野政党就目前适用综合房地产税重课税率的调整对象地区的两套住宅以上拥有者废除重课税并适用一般税率达成了临时协议。双方暂时达成协议，虽然对3套以上住宅的拥有者要按现行重课税率征收综合房地产税，但把最高6%的重课税税率下调至5%。 当初，政府向国会提交了内容为完全废除对拥有2套以上住宅者重课税率的修正案，但最后决定接受在野党“难以完全废除重课税率”的意见。因此，综合房地产税率将维持对一套、两套住宅拥有者和3套住宅以上拥有者的二元化体系，并改为减少重课税对象。 即使拥有3套以上住宅，如果住宅合计公示价格不超过12亿韩元，也将推进适用一般税率。政府还制定了下调适用于公示价格12亿-94亿韩元区间的税率（3.6%-5.0%）的方针，正在进行详细调整。但是，由于朝野政党在法人税和金融投资所得税等悬案中处于对立状态，因此，综合房地产税的结论有可能与协商结果相联动而发生变化。 综合房地产税基本扣除金额方面，一套住宅拥有者将从现行的11亿韩元上调到12亿韩元，多住宅者将从现行的6亿韩元上调到9亿韩元。因此，夫妻共同名义人的基本扣除金额将从现行的12亿韩元增加到18亿韩元。如果此次方案最终确定，调整对象地区两套住宅拥有者将适用一般税率，扣除金额也将上升到9亿韩元，成为最大的受惠者。 共同民主党曾要求上调80%的公平市场价值比率下限将维持在现行的60%。因此，预计政府可以根据房地产市场情况，在60%-100%范围内决定公平市场价格比率。

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