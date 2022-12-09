韩国政府追加启动开业令……必须结束没有名分和实际利益的罢工. December. 09, 2022 07:48. . 截止到昨天，韩国政府向连续半个月拒绝运输的民主劳总公共运输工会“货物联盟”本部所属的1万多名钢铁、石油化学运输经营者下达了追加开始业务令。这是从11月29日向2500多名水泥运输车辆下达的第一次命令的基础上扩大了范围。政府坚持“先回归，后对话”的方针，明确表示在回归之前不会进行对话。 政府之所以增加命令对象，是因为相关领域的损失正在扩大。虽然部分地区恢复了产品出货，但钢铁产品的运输却只有平时的一半。在运输量下降到平时的20%水平的石油化学业界，企业开始降低工厂开工率。因运输问题开始减产的轮胎生产企业的出货量为平时的30%-50%。被排除在命令对象之外的加油业界声称“供油耗尽的加油站正在增加”，请求政府追加开工令。 考虑到第一次下达命令后水泥运输大部分恢复到平时的水平，预计下达追加命令的钢铁、石油化学的运输也将转为恢复趋势。随着控告不服从命令的货车主等政府的后续措施持续，货物联盟工会成员的脱离速度也在加快。拒绝政府提出的“把年末结束的安全运费制度延长3年”的提议，一直主张制度永久化并扩大品种的“货物联盟”陷入了进退两难的状态。借助对劳动界非法行为的批评性舆论，政府要求“无条件回归”，态度更加强硬。 由于国民对货物联盟和民主劳总的无理要求背向以对，此次拒绝运输、总罢工的名分已经化为乌有。浦项制铁分会的民主劳总退出、造船业界脱离总罢工而丧失的罢工动力似乎也不可能找回。尽管如此，民主劳总表示，将于14日在全国多地同时举行总罢工和斗争大会，继续进行斗争。 一直支持货物联盟的共同民主党昨天表示，接受政府的安全运费制延长3年方案的同时，将修改相关法律，扩大产品种类。货物联盟的立足之地变得更加狭窄。在失去名分和实际利益之前，货物联盟应该结束拒绝工作，回到谈判桌前。

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