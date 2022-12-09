普京称“动用一切手段保卫领土”，威胁使用核武器. December. 09, 2022 07:50. by 趙은아 achim@donga.com. 最近俄罗斯本土的军事设施连续两天遭到攻击后，普京总统表示，“核战争危机正在加剧。俄罗斯把核武器视为防御手段和潜在反击手段”，再次进行核威胁。对此，美国指责普京“完全不负责任”。普京在公开会议上还破例表示，战争将长期化。 据美国有线电视新闻网（CNN）当地时间7日报道，普京在当天电视播放的人权理事会年会上表示，“如果有必要，将动用一切手段保护领土和同盟”，暗示了使用核武器的可能性。他还说，“美国在欧洲部署了相当规模的核武器，但我们没有将核武器运往其他领土，没有这样的计划”，反而指责美国进行核威胁。普京说，“我们没有发疯。知道核武器是什么。虽然我们拥有最先进的核武器，但我们并不想挥舞这些核武器”，认为核武器不是先发制人的攻击，而是遏制手段。分析认为，这暗示了其以攻击俄罗斯领土为借口使用核武器的可能性。 对此，美国国务院发言人内德·普莱斯表示，普京是在“信口开河（loose talk）”，并批评称，“关于核武器的信口开河，不管说些什么，都是完全不负责任的”。 普京虽然表示不会进行先发制人的核攻击，但反复暗示可能以反击为名使用核武器，这令人担忧。卡内基国际和平基金会资深研究员塔塔亚娜·斯塔诺瓦亚对美国《纽约时报》分析说：“普京总统抽象的、自我矛盾的发言，暗示着他没有可向俄罗斯大众和国家精英提出的一贯的军事战略。” 普京在当天的会议上表示：“就特别军事行动（乌克兰战争）的时间而言，这当然是一个漫长的过程。”普京此前一直没有提到过战争时间，这次破例承认了战争长期化。 北约秘书长斯托尔滕贝格当天在英国《金融时报》主办的活动中指出：“由于乌克兰的攻势，俄罗斯在此次战争中迎来了转折点，因此，为了恢复军队并重组后能够展开更大的攻势，俄罗斯试图进行一种短暂的休息或短暂的中断（freeze）。” 由于战争长期化，乌克兰内部正在诉苦。基辅市市长维塔利·克里奇科在接受路透社采访时担心地说：“如果空袭持续下去，今年冬天将面临灾难。”他说：“基辅的电力、水和暖气可能会中断。像好莱坞电影一样，可能会遭遇大灾难。”

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