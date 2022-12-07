白昇浩在世界杯出道仅11分钟就轰出“进球概率仅为4%的中距离炮”，守住韩国足球的自尊心. December. 07, 2022 07:49. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. 6日，在与巴西队的16强赛上，韩国队以0比4落后的情况下，比赛时间来到下半场第31分钟。李康仁（21岁•皇家马洛卡）在禁区右侧外围踢出的任意球被巴西后卫用头解围之后，飞向了圈顶右侧的白昇浩（25岁•全北现代）。白昇浩尝试一记左脚远射，皮球碰到对方后卫，飞入了巴西队的右侧球门。下半场第20分钟，白昇浩替补上场，完成了个人世界杯首场比赛，他在出场11分钟后攻入了首粒入球。本届世界杯最有力的“雅辛奖”（最佳守门员奖）候选人巴西门将阿利松（30岁•利物浦）虽然飞身扑救伸出了手，但无法阻挡最高时速达89公里的强力射门。这是阿利松在本届卡塔尔世界杯上的首粒失球。 白昇浩阻止了球队无进球的失利，守住了韩国足球的自尊心。这次射门是进球概率只有4%的高难度射门。据足球统计网站“Fotmob”透露，该进球的期待得分（xG•expected goals）仅为0.04。期待得分是分析球员位置、到球门的距离、射门角度等数据，计算出相关射门的得分概率的数据。期待得分0.04意味着同样位置踢100次只有4次能进球得分。 以准确度高的胜负预测而拥有“人类章鱼”外号的英国BBC解说员克里斯•瑟顿在看到白昇浩的进球后表示，“这是一个非常了不起的进球。25码外（约23米）的射门连阿利松都无法阻挡。”白昇浩说：“本想有机会就自信地射门，这时球正好落在我面前（就果断射门了）。看到2002年世界杯后开始踢足球，过了20年之后迎来了个人世界杯首场比赛。这是我人生中难忘的一天，应该会成为转折点。”

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