最后一场八强入场券，葡萄牙队拥有51%的机会战胜瑞士队. December. 06, 2022 07:36. by 姜泓求 windup@donga.com. 葡萄牙队的克里斯蒂亚诺•罗纳尔多（37岁）能否延续“最后一支舞”呢？ 7日凌晨4点，在卡塔尔卢塞尔体育场举行的世界杯最后16强赛葡萄牙队与瑞士队的对决中，所有关注焦点都是C罗。 事实上，对于迎来极有可能是球员生涯最后一届世界杯的C罗来说，失败马上会变成一场“告别战”。曾风靡一时的C罗在与加纳队的小组赛第一场比赛中成功射入点球，创下了历史上首次连续5届世界杯都有进球入账的纪录。但在与乌拉圭队的第二场比赛中，以及与韩国队的第三场比赛中他都保持沉默，失去了球迷的信任。最近葡萄牙媒体《Avola》进行的问卷调查结果显示，70%的受访者认为C罗应该从板凳上开始比赛。当然，C罗是可以随时进球的球员。C罗目前在5届世界杯上共出场20次，保持着葡萄牙球员世界杯最多出场次数的纪录，而且只要再进1球，他将与“黑豹”尤西比奥一起成为葡萄牙历史上世界杯进球最多的球员（9球）。 对于葡萄牙队的对手瑞士队，C罗感到有些负担。瑞士的谢尔丹•沙奇里（31岁）强调团队精神说：“我们没有C罗，所以要在全队整体方面取得特别的成果。”在与塞尔维亚队的第3场比赛中攻入一球的沙奇里是首位连续3届世界杯都能取得进球的瑞士球员。足球统计专门公司“Opta”评价葡萄牙的胜率为51.5%，瑞士为21.7%。瑞士队自1954年本土世界杯后，时隔68年再次挑战8强。在H组被韩国队逆转取胜的葡萄牙队则是继2006年德国大赛（第4位）后，时隔16年再次向半决赛发起挑战。在两队的历史交锋方面，瑞士队以11胜9负5平的战绩领先。在今年的欧洲足球联盟（UEFA）国家联赛上，双方各取得1胜1负的战绩。 另外，当天0时，摩洛哥和西班牙将展开对决。随着在E组第3场比赛中以1比2负于日本队，让出小组第1位的西班牙队如何收拾球队的气氛，成为人们关注的焦点。在F组挤掉克罗地亚和比利时，以第一名晋级淘汰赛，制造“冷门”的摩洛哥叛乱能否持续也备受关注。西班牙此前面对摩洛哥取得2胜1平的成绩，从未有过失利。“Opta”评价称，西班牙队的胜率为61.3%，摩洛哥队仅为14.7%。

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