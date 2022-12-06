韩国老人的可支配收入比率位居经合组织国家倒数第一……您的晚年生活还好吗?. December. 06, 2022 07:37. by 申志焕记者、金慈贤记者 jhshin93@donga.com,zion37@donga.com. 在公共企业工作33年后2014年退休的李某（66岁）曾担任过公寓管理所长，最近开始了教无人机的讲师。因为仅靠164万韩元的国民年金不足以支付夫妻的养老生活费。虽然通过讲师的工作又赚了70万韩元左右，但就算加上年金，月收入也只有退休前工资的30%。他说：“退休金早就领取后用掉了，中途又打破了交了10年以上的个人年金，很后悔，”“再往后岁数大了，无人机讲师可能也当不了，所以正在准备学习安全技师资格证。” 韩国高龄人群的“人生第二幕”正在动摇。国民年金面临枯竭危机，退休、个人年金的规模虽然变大了，但“老鼠尾巴”那么点的收益率，未能起到应有的作用。据统计厅5日透露，今年65岁以上的高龄人群将达到901.8万人，历史上首次突破900万人，占总人口的17.5%。3年后，韩国老龄人口比重将达到20.6%，进入超高龄社会。 但是高龄人群的生活却越来越艰难。在今年的家庭金融福利调查中，在户主没有退休的家庭中，认为“做好了养老准备”的家庭仅占8.7%。66岁以上老人的“相对贫困率”（中等收入50%以下的人口比重）为39.3%，在经合组织成员国中处于最高水平。在全体家庭的可支配收入中，65岁以上家庭的收入所占的比率，韩国为66%，在经合组织32个国家中排名倒数第一。 以2020年为基准，国民年金收入替代率（平生平均收入与年金领取额的比率）为31.2%（现行40%），低于经合组织的平均值（51.8%）。弥补这一缺陷的退休年金、个人年金等“三层年金”体系也不尽如人意。淑明女子大学经济学部教授申锡夏（音）表示：“为了让今后退休的一代做好养老准备，急需进行包括公共年金和二、三层年金在内的年金体系整体的结构改革。”

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