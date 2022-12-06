民主劳总针对业务开始命令提出诉讼. December. 06, 2022 07:36. by 周愛眞, 全主榮 jaj@donga.com,aimhigh@donga.com. 全国民主劳动组合总联盟（以下简称民主劳总）公共运输工会货物连带本部提出了取消政府业务开始命令的行政诉讼。政府连日来也在提高应对水平，双方的矛盾达到了极限。 货物连带5日在首尔中区国家人权委员会前举行记者招待会表示：“货物连带所属工会成员A某向首尔行政法院申请了以国土交通部长官元喜龙为对象取消业务开始命令的诉讼。”A某方面的法律代理人表示：“正在讨论在看到政府的追加措施后提出申请临时禁令的方案。” 韩国政府提出“法律和原则”，继续采取强硬措施。据悉，尹锡悦总统最近在非公开会议上表示，“如果毫无原则地屈服于非法行为和暴力，恶性循环将反复出现”，以北韩核威胁增大为例，指示严格应对货物连带罢工。据分析，尹政府方面认为，由于历届政府无原则地应对北核问题或民主劳总罢工，导致情况越来越恶化。对于尹总统的上述发言，公共运输工会5日批判道：“现政府只会把劳政关系视为对决，把国民安全视为损益”，“强调法治、公正、常识的总统消失了，只剩下固执、对决和破裂。” 民主劳总按照预告，将于6日举行全国同时总罢工、全力斗争大会。但是可以进行罢工的企业不多，因为是工作日，预计参加集会的人数也会有限。

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