“癌症患者”贝利：“我坚强而充满希望……将观看韩国VS巴西的比赛”. December. 05, 2022 07:48. by 申亚亨记者 abro@donga.com. 正在与癌症作斗争的巴西“足球皇帝”贝利（82岁•照片）断然否认了部分人提出的病危说，并表示“将关注2022卡塔尔世界杯巴西队的比赛”。 贝利4日在自己的Instagram账号上上传了包含“健康状况稳定”内容的巴西圣保罗某医院诊断书照片，并表示：“希望大家冷静、积极。我坚强而充满希望。目前正在医院接受治疗，想对医护人员表示感谢。”他接着补充说，“我会关注世界杯巴西队的比赛”，“全世界大家传达的爱意信息给我带来了很大的力量。”6日，韩国和巴西将进行16强赛。 贝利去年9月被诊断为大肠癌，正在反复住院治疗和出院。据悉，他于上月29日因心力衰竭住进了医院。此前，巴西日刊《圣保罗报》3日报道说：“贝利中断癌症化疗治疗，只接受缓解疼痛和呼吸困难等症状的延命治疗。” 贝利以17岁的年龄参加了1958年瑞典世界杯，攻入6球，并带领球队夺冠，完成了华丽的世界杯首秀。此后他又在1962年、1970年等共3次世界杯上带领巴西队夺冠后，于1977年退役。贝利退役后继续担任巴西体育部长，致力于巴西足球的先进化。在世界杯等世界足球大赛上，最后的冠军往往与贝利的预测截然相反，因此常被称为“贝利的诅咒”。

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