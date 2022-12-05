伊朗：“正在研究放宽女性戴头巾义务化法”. December. 05, 2022 07:48. by 金民 kimmin@donga.com. 伊朗因“头巾疑问死”引发的反政府示威已经持续数月，伊朗政府暗示将讨论是否放宽义务戴头巾的现行法律。 据英国《卫报》当地时间3日报道，伊朗总统莱西在电视讲话中表示：“伊朗的伊斯兰基础在法律上很牢固。但是，在适用这种法律的方法中，可以发挥灵活性。”对于义务化戴头巾措施，他表现出了退一步的立场。 伊朗总检察长蒙塔泽里表示：“议会和司法部正在讨论（戴头巾义务化）相关问题。”蒙塔泽里表示：“上个月30日，司法部相关人士与议会方面会面，着手进行讨论。结果将在1~2周内出来。” 伊朗从伊斯兰革命4年后的1983年开始，以9周岁以上的所有女性为对象，实施了在公共场所义务戴头巾的法律。年轻女性玛莎·阿米尼在今年9月被警方以没有戴好头巾为由带走，后离奇死亡，引发反政府示威，并扩散到了全国。伊朗当局一直强硬镇压示威。 据悉，2日，攀岩选手埃尔纳兹·莱卡比（33岁）因为没有戴头巾，其家人居住的住宅被拆除。莱卡比10月在韩国举行的国际攀岩大赛上，参加比赛时没有戴头巾，成为了伊朗示威群众心目中的英雄。伊朗改革派媒体“伊朗有线”援引消息人士的话报道说，伊朗警方拆除了莱卡比的住宅，她的哥哥达武德因内容不详的“违规事项”被处以5000美元的罚款。在“伊朗有线”公开的视频中，达武德在疑似莱卡比的奖牌散落的家中嚎啕大哭。目前尚不清楚莱卡比是否住在被拆除的房子里。 总部设在挪威奥斯陆的非政府组织“伊朗人权组织”表示，截至目前，伊朗示威参加者中至少有448人死于军警。联合国人权代表波尔克表示：“在镇压示威的过程中，包括儿童在内，有14000名被捕。”

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