韩国总统室调整新媒体室，加强应对“假新闻”. December. 05, 2022 07:49. by 張寬錫 jks@donga.com. 韩国总统室正在讨论年末追加人事改革和机构调整。这是为了按照各个机构的功能配备相应人力而进行的“随时调整”的一环。重点是加强“应对假新闻”等宣传力量和“出口驱动”。 总统室2日任命副发言人千孝贞（音）为宣传首席秘书室下属的新媒体秘书室行政官，同时还实现了同属于宣传首席秘书室下属的新媒体秘书室和发言人室所属的20多岁、30多岁行政官互换形式的部分人事变动。今年10月，因前新媒体秘书李相协表明辞意，新媒体秘书室一直空缺，这一次也进行了实务团队的调整。 这似乎也是出于一种判断，认为与应对媒体报道一样，迅速应对网络上的假新闻也很重要。总统室相关人士表示：“计划加强应对假新闻，更加积极地宣传‘精彩内容’等尹锡悦总统的政策行动。”尹锡悦1日在与大韩民国学术院学者们的午餐恳谈会上强调：“为了驱逐假新闻，守护民主，应该制定数字规范，对此我积极认同。” 为了积极支援“出口驱动”，总统府正在进行机构调整。据悉，总统府正在讨论在国政企划首席室下新设集中处理出口业务的政策协调秘书（暂称）的方案。 此外，新设海外法律秘书（暂称）的方案也在积极讨论之中。其宗旨是，全面研究与主要海外国家签订的谅解备忘录和海外合作事业等，并通过法律研讨加强风险应对能力。总统室相关人士表示：“这是为了在经济危机中把重点放在国防产业和核电上，为‘出口’寻求出路，致力于国政运营基调。”此前，尹锡悦在上个月的出口战略会议上强调：“相关部门要全力构建出口支援体系。”

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