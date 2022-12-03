“暗室审查”“推迟处理”……不值饭费的国会，不处理准预算的在野党. December. 03, 2022 07:21. . 明年预算案的法定时限处理已经告吹。虽然宪法规定的法定时限是2日，但朝野就减额和增额问题针锋相对，称“是尹锡悦号预算”“是李在明号预算”，再加上建议罢免行政安全部部长李祥敏的议案矛盾交织在一起。国会议长金振杓表示，将在定期国会结束的9日之前处理预算案，并预告了8日、9日的全体会议，但目前还不能保证朝野达成协议。 预算案瘫痪是韩国国会的痼疾。2014年国会法修改后，如果到11月底为止不能完成预算案审查，政府原案将自动提交全体会议审议。但此后，在法定期限内，全体会议的表决也只有两次。预算案的推迟处理成了年例活动。 即使预算案处理得晚，只要审查顺利，就值得庆幸，但现实却截然相反。反正会自动提交审议，所以预算决算委员会层面的审查就略过，只有极少数朝野预算决算委员参加的预算决算委员会小组通过密室审查，迅速达成协议，这种惯例一直反复出现。预算决算委员会小组是没有法律依据的朝野协议机制，也不会留下速记记录。很明显，今年表面上斗争，但为确保地区预算的个别议员的所谓“纸条请求竞争”将非常激烈。 没有必要再次强调预算案审查及表决是国会最大的责任。尽管如此，不是预算决算委员会的公开审查，而是将“暗室审查”视为理所当然，个别议员只关注纸条请求，超过法定时限已成为家常便饭。对于超过600万亿韩元的预算案，怎能做出这种不负责任的行为？ 朝野政党正忙于转嫁责任，称“不得不考虑编制准预算”“可以单独处理自身修正案”。但准预算是按照上一年度预算案临时执行的预算，因此不能执行新项目的预算。这放在美国，就和联邦政府的“停摆”差不多。在韩国宪政史上，中央政府层面编制准预算是史无前例的。由此可见，对国家生活的影响非常大。 预算案处理与李祥敏部长的去留、梨泰院国政调查问题等交织在一起，年末政局一片混乱。越是这样，越要一一解开大结。当务之急是处理预算案。从搞活经济和恢复民生的观点来看，在定期国会会期结束之前，朝野应该出台达成协议的修正案。

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