“热爱韩国”的Maroon 5乐队带来的特别礼物. December. 02, 2022 07:35. by 金哉希 jetti@donga.com. “大家好,谢谢你们!(韩语)很高兴再次来到韩国。”(亚当-莱文•Maroon 5队长) 寒流警报下达的上个月30日,零下7度的寒风在首尔九老区高尺天空巨蛋体育场驻足不前。拥有《This Love》、《Moves Like Jagger》等众多热门歌曲的Maroon 5访韩演出在体育场内如火如荼地展开。 Maroon 5在2019年世界巡演后时隔3年9个月再次来到韩国。这是受新型冠状病毒肺炎疫情全球性大流行余波的影响,2019年以后首次举行的世界巡演。当天,2.2万多名观众热情地迎接了明星。 演出从一开始气氛就非常强烈。《Moves Like Jagger》轻快的旋律缓缓展开,成员们一登场,现场就爆发出巨大的欢呼声。身穿白色T恤和华丽的短袖衬衫的莱文不惧寒冷。 凭借在世界上售出2300万张的单曲《Moves Like Jagger》瞬间点燃了现场氛围,之后《This Love》、《Stereo Hearts》等象征Maroon 5的歌曲席卷而来。《One More Night》播放时,观众们也一起跟着节奏摇动身体。 越来越高涨的舞台通过2012年的热门歌曲《PayPhone》瞬间抓住了观众的感性。《PayPhone》中出现的“我来公用电话亭给家理打电话。我所有的零钱都花在了你身上。时间都去哪里了”等感性的歌词在韩国也备受喜爱。莱文说:“今晚大家一起唱歌。一起唱歌的时候心情真的会变好。请全部照亮灯光”,数万个手机闪光灯像星光一样点缀了演出场。在那上面,让莱文耳朵发痒的性感声音轻轻地低垂下来。 当天现场Maroon 5共演唱了22首歌曲,比起台词更集中于音乐本身的氛围非常棒。从2008年开始,Maroon 5曾7次访问韩国,表现出浓厚的感情,此次他们也没有忘记为韩国粉丝们准备最后一个礼物。在安可舞台上,电影《再次出发之纽约遇见你》(2014年)的OST《迷失的星星Lost Stars》装饰了结尾。准备好的歌曲目录中没有的《迷失的星星》是Maroon 5带来的惊喜礼物。莱文说“我们连这首歌都没有练习过”,暗示了这是即兴舞台。悠扬的吉他旋律加上甜美的声音。直到最后都充满热烈欢呼声的演出以约定再次见面而结束。

