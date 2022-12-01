中国放宽对拥有iPhone工厂的郑州市中心的封锁. December. 01, 2022 07:25. by 金祺容 kky@donga.com. 中国政府对全国主要城市发生的反政府示威感到惊讶，表示将在部分地区放宽“新冠动态清零”政策。分析认为，中国虽然通过封锁源泉和强力管制来遏制示威，但采取了逐渐放松引发示威的新冠封锁政策的软硬并举措施。 位于中国南部的河南省郑州市30日表示，除新冠疫情高风险区域外，允许所有地区居民外出。地铁市、公交车等大众交通也恢复了运行，超市、美容院等也开门营业。电影院、图书馆、食堂等人多的地方也将依次恢复营业。此次放松决定是自11月25日全面封锁后时隔5天做出的决定。位于郑州的世界最大的iPhone生产基地富士康工厂的工人们上个月抗议工厂封锁措施，或大举离开，或举行了要求改善待遇的示威。 前一天，国家卫生健康委在新闻发布会上表示，各地要按照中央方针，加强“精准防疫”工作，封锁措施不仅要迅速下达，也要尽快解除，如果可以，要最大限度地解除封锁。卫健委还表示：“应该尽量减少大众的不便。” 北京市防疫当局表示，严格禁止用铁条等堵住公寓园区及各楼门洞的出入口和消防通道。此外，广州、重庆等地还放宽了几乎每天强制进行的全员核酸检测。重庆最近5天未发生确诊病例的地区居民无需接受核酸检测。 中国国务院（政府）11月28日表示：“正在积极、有效地应对大众指出的各种问题。”

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