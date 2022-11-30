韩国将投入2万亿韩元，制造比“世界”号更强大的运载火箭. November. 30, 2022 07:57. by 东亚科学记者 高在元 jawon1212@donga.com. 政府将从明年起投入2万亿韩元，开发比韩国型运载火箭“世界号”更强大的新一代运载火箭。新一代运载火箭将在2032年发射登月飞船。 科学技术信息通信部表示，在29日召开的国家研究开发事业评价总管委员会上，“新一代运载火箭开发事业”通过了可行性调查。开发时间从2023年到2032年共10年，总事业费约为2.0132万亿韩元。 新一代运载火箭与韩国型运载火箭“世界”号相比，发射性能将大幅提高。“世界”号可以向200公里上空的地球低轨道发射3.3吨，新一代运载火箭可以发射10吨。如果仅从推力（推动运载火箭的力量）来看，“世界”号和下一代运载火箭分别为300吨和500吨。主要靠新的发动机提高推力，为此将开发比“世界”号的气体发生器发动机燃料效率提高10%、且不会因沾上黑烟而导致性能下降的“多级燃烧循环发动机”。今后，为了便于改良为再使用的运载火箭，还将同时开发二次点火、推力调节技术。 与至今为止由韩国航空宇宙研究院主导开发的“世界”号不同，新一代运载火箭将选定体系综合企业，参与设计、制作、组装、试验、发射等运载火箭的开发和运营前阶段。计划让民间企业在事业结束后确保独自开发运载火箭的能力。 新一代运载火箭共发射3次。2030年发射月球轨道投入性能验证卫星，确认运载火箭性能，2031年发射月球着陆器检验船，2032年发射月球着陆船。它还将用于发射将于2045年抵达火星的探测器。

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