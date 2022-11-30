共同民主党“非李在明”派系：“搞粉丝政治，私党化严重”. November. 30, 2022 07:57. by 朴訓祥 tigermask@donga.com. 在检察机关对共同民主党代表（党首）李在明进行调查的情况下，党内“非李在明”派正式开始行动。虽然在“非李”派内部，也是多数人持慎重论，认为到目前为止还应该关注李在明接受检察机关传唤的情况等，但也有人评价说，为了应对随时可能面临的紧急情况，各派系已正式展开幕后工作。在野党相关人士表示：“围绕明后年的国会议员选举公推，各派系开始形成核心，展开争夺位置的活动。” 在野党最关注的是“亲文在寅”派议员的动向。“亲文”派议员智囊团“民主主义4.0研究院”最近举行了40多人参加的成立仪式，推举“亲文”核心人物全海澈议员为第二任理事长，朴光温、黄熙、权七胜议员等为理事。民主主义4.0研究院相关人士表示，“这只是第一届都钟焕议员任期结束后的成立仪式”，不愿扩大解释。但他同时表示：“党内最大派系的集团展现了没有生锈的组织能力，这本身也将对外发出强有力的信息。”民主主义4.0研究院还开始扩张外延。除“亲文”派之外，李洛渊派系的梁基大、吴永焕、尹永灿、徐东龙议员和丁世均派系的金荣柱议员等也作为新会员加入。 文在寅政府青瓦台出身的团体“初金会（音）”也一直在行动。本月以来，高旼廷、金升元、韩秉道议员接连以“韩国经济危机”为主题举行了讨论会。文在寅时代的青瓦台首席秘书、秘书、行政官出身等多人也参加了当天的活动。共同民主党相关人士解释说：“这是建立论坛的准备阶段，”“也有集结曾在文在寅政府工作过的人士的意图。” 当天在国会举行的“非李”派议员聚会“反省和革新连续讨论会”上，对私党化和粉丝政治表示担忧的声音也接连不断。李元旭议员说：“从最近党内的面貌来看，担心私党化现象，”“尹锡悦政权的权力是5年，我们应该放弃私党化欲望，集思广益。”金钟民议员也狙击了李在明的强硬支持层“改革之女”们。他说：“要想参与党内负责任的决策，定期讨论的党员必须成为权利主体。” 朴用镇议员也对前卢武铉财团理事长柳时敏最近批判包括自己在内的“非李”派说了有害于文在寅和李在明的话一事反驳道：“忠言逆耳，良药苦口，”“因为热爱党，所以才会那么做。”

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