“第一次看到这么有趣的比赛”，韩国惜败加纳却赢得MZ一代球迷的掌声. November. 30, 2022 07:58. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. “这是我第一次欣赏到如此精彩的国家队比赛。”（23岁的李振勋•庆北龟尾市） 韩国男子国家足球队在28日举行的2022卡塔尔世界杯小组赛第2场比赛中以2比3负于加纳队，但MZ一代（千禧一代+Z一代）的大部分球迷都报以热烈的掌声。也就是说，抛开胜负不谈，比赛本身很有趣。 特别是韩国队展示了控球率高的进攻型足球。在当天的比赛中，韩国队的控球率为53%（加纳32%），共射门21次（加纳8次）。自称是英格兰足球超级联赛（EPL）托特纳姆热刺队球迷的李某表示：“球员们为了多进一球而展开了总攻，这一点尤其触动我的心。” K1联赛水原三星队的球迷张艺媛（21岁•京畿义王市）表示，“在比赛后半段，球员们想尽办法进球而燃烧意志的样子比过去的国家队比赛时更能感受到斗志，所以感觉很好”，崔俊赫（10岁）说：“正在上足球学院，昨天看到球员们努力到最后的样子，想进行更多的练习。” MZ一代的粉丝们尤其对同龄选手李康仁（21岁•皇家马洛卡）表现出了极大的关心。梦想成为体育记者的李镇善（22岁•世宗市）表示：“在比赛即将结束之际，看到李康仁选手踢角球时诱导观众呼应的场面，我感到非常惊讶。不是老队员，而是代表队老幺选手聚集观众的样子给我留下了深刻的印象。” 他们还表达了对小组赛最后一轮第3场与葡萄牙队比赛的期待。张某说：“能达成奇迹固然很好，但希望选手们不要太在意比赛结果，而是全力拼搏到最后一刻。”

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