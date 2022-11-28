现代汽车参赛车队首次获得WTCR车队总冠军. November. 28, 2022 07:30. by 韩在熙记者 hee@donga.com. 现代汽车27日表示，本公司的赛道跑车“伊兰特N TCR”（国内名Avante N TCR）于26日至27日（当地时间）在沙特阿拉伯吉达的科尼西赛道举行的2022年房车世界杯（WTCR）最后一场比赛中，确定今年在车手和车队领域同时夺得总冠军。 以伊兰特N TCR出战的“BRC现代N Squadra Corse”车队的米克尔•阿斯科纳（西班牙•照片）在本赛季第1、3、4、8站比赛上夺冠后，在沙特站比赛预赛中也获得了8分，与决赛结果无关，确定了今年车手总冠军。2019年至2021年，阿斯科纳以CUPRA汽车（大众旗下）参加比赛，一直保持在第6到第7的名词，但今年改换成现代汽车，第一个赛季就登上了冠军宝座。 “BRC现代N Squadra Corse”也得益于阿斯科纳的活跃表现，获得了球队总冠军。这是现代汽车赛车队首次获得赛季综合冠军。而在车手总冠军方面，2018年加布里埃尔•塔尔奎尼和2019年米切利斯•诺伯特曾驾驶现代汽车的赛车“i30 N TCR”分别获得过冠军。 WTCR是禁止制造商直接参赛，职业赛车队购买制造商的赛车参赛的比赛。2017年末，“TCR国际系列赛”和“世界房车锦标赛（WTCC）”合并诞生该赛事。

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