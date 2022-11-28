金九的曾孙女与“泰国第一”CP集团会长儿子结婚. November. 28, 2022 07:30. by 申晋宇, 崔智善 niceshin@donga.com,aurinko@donga.com. 白凡金九先生的曾孙女与泰国最大集团家族的子弟结婚。据悉，因母亲之间的缘分而相识的两人当地时间26日在泰国王室的祝贺下举行了婚礼。 据外交界27日透露，此次结婚的曾孙女是金九先生的小孙子金辉（已故）两个女儿中的老二。新娘结婚的对象是泰国财界排名第一的CP集团会长的儿子。CP集团运营着食品领域的“CP食品”、流通领域的“CP All”、通信、媒体领域的“True”等，以去年为基准，销售额达到约72万亿韩元。 据悉，两人因长期认识的母亲而自然而然地交往。据说，他们在美国留学时也是朋友关系，后来又走到了婚姻。据悉，韩国和泰国双方约邀请了1000人参加婚礼。 新郎的母亲是CP集团总裁苏帕吉特·奇拉瓦农的夫人、CP集团特别顾问玛丽莎（韩国名：姜秀亨）。玛丽莎是韩裔，出生于韩国，高中毕业后在美国纽约大学学习。19日，苏帕吉特和玛丽莎还出席了在泰国曼谷举行的亚太经合组织领导人非正式会议，并出席了国务总理韩德洙的座谈会。金辉的妻子是已故前世界卫生组织西太平洋地区事务处长韩相泰的女儿。 新郎毕业于美国哈佛大学后，在瑞士金融公司担任分析师，目前是CP集团的子公司、大型超市“Markro”担任首席执行官。据悉，新娘在美国大学毕业后，也曾在美国的跨国企业工作。

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