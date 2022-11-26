韩国每天智能手机便捷支付超7000亿韩元，“没有钱包的时代”可能会来的更快. November. 26, 2022 07:20. by 申智焕记者 jhshin93@donga.com. 新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情扩散后急剧扩大的移动便捷支付（Pay）市场，以“苹果支付”登陆国内为契机，有望进一步增长。Kakao Pay、三星支付等利用智能手机的便捷支付服务使用金额平均每天已经超过7000亿韩元。 据分析，利用手机汇款或加入金融商品等也在迅速增加，因此向“没有钱包的时代”的转换越来越快。但也有人担心，随着移动金融的普及，个人信息泄露等保安事故或电话诈骗等犯罪危险可能会增大。 25日，据韩国银行统计，今年上半年（1~6月）便捷支付服务的日均使用金额为7232亿韩元。这是韩国银行自2016年进行相关统计以来的最大规模。6年间，使用金额剧增了近30倍。与去年下半年（7~12月）的6533亿韩元相比也增加了10.7%。便捷支付使用额自2020年以后，每半年增加10%以上。 在激烈的“支付战争”中，Naver Pay、Kakao Pay等大技术已经先发制人。以上半年为基准，电子金融业者提供的便捷支付服务使用金额超过了整个市场的一半（50.4%）。这里还包括SSG支付、Coupang支付、TOSS支付等网上购物中心和金融平台的支付服务。其后依次是银行、信用卡公司等金融公司的支付服务（26.1%）和三星支付等手机制造公司推出的服务（23.5%）。 包括便捷支付在内的移动金融服务在疫情大流行之后迅速扩散。据韩国银行去年以3536名成年男女为对象进行的调查结果显示，65.4%的人回答最近1个月内利用了移动设备进行金融服务。特别是20多岁（86.9%）、30多岁（89.7%）、40多岁（83.4%）的回答率超过了80%。另外，42.1%的受访者表示，在疫情大流行之后，移动金融服务的使用“有所增加”。 但也有人担心，随着移动金融服务的扩散，盗用名义或泄露个人信息等安全事故的危险也会增大。实际上，最近一年间经历过支付手段丢失及被盗、伪造、变造、个人信息泄露等的回答占10.0%，比2019年（7.3%）上升了2.7个百分点。公司职员李成民（音，40岁）表示：“我认为结算、汇款等金融服务比起便利，安全更重要”，“无论支付服务如何扩散，都担心保安等问题，所以使用实物卡。” 世宗大学经营学系教授金大钟指出：“随着移动金融服务的扩散，经历个人信息泄露等事故的消费者越来越多，整个社会对保安的关注也越来越大”，“为了不让移动金融使用者受到损失，应该整顿保安技术，进一步加强对金融消费者的保护。”

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