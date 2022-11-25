“红土之神”纳达尔安慰梅西，“昂首振作起来，只是输了一场比赛而已”. November. 25, 2022 07:40. by 任寶美 bom@donga.com. “红土之神”纳达尔（36岁•西班牙）安慰了“霉神”里奥内尔•梅西（35岁•阿根廷）。虽然国际足联（FIFA）排名第三的阿根廷队在2022卡塔尔世界杯小组赛C组首场比赛中以1比2不敌沙特阿拉伯（第51位），但阿根廷队“世界并没有被颠覆，只是输了一场比赛而已”。 纳达尔24日在阿根廷布宜诺斯艾利斯与卡斯佩尔•鲁德（24岁•挪威•第3位）进行了一场表演赛。赛前参加记者会的纳达尔表示，“没有必要对任何事情太过喜欢，也没有必要过分悲观”，“阿根廷队是美洲杯冠军，在这场比赛之前已经创下了36连胜的纪录。这样的球队为什么要失去自信呢？” 包括将在红土球场举行的法国网球公开赛（14次）在内，在大满贯赛事男子单打比赛中共获得22个冠军（历史第一多）的纳达尔在2006年德国世界杯时，因与西班牙代表队比赛时间重叠而坐立不安，可见他是一位热血球迷。 纳达尔支持的职业球队是皇家马德里队（西班牙）。而皇马的“宿敌”正是目前效力于巴黎圣日耳曼队（法国）的梅西此前效力了17年之久的老东家FC巴塞罗那队。纳达尔笑着说：“因为梅西受到了很多痛苦”，“但是作为球迷，能够看到这样的球员在全盛时期在西甲联赛踢球，就已经很幸运了。” 他还继续评价说：“梅西不仅在足球领域，在整个体育领域也堪称最佳运动员”，“只要有梅西在，阿根廷队仍然是夺冠热门。”当然，在本届世界杯上，纳达尔支持的球队也不是梅西所在的阿根廷队，而是自己的祖国西班牙。

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