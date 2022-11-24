灿烂的春日肖像. November. 24, 2022 07:47. . 在阳光明媚的日子里，女孩子们在外面玩得很开心。被烟绿色覆盖的树叶和孩子们的脸在阳光下闪闪发光。看着丹麦画家彼得•汉森画的这幅画，世上的忧虑就会消失。咯咯笑的女孩们的笑声似乎传到了画外。 汉森出生于丹麦菲英岛（Funen），一生中有一半时间在该岛活动，因此被称为“菲英画家”。他在读完哥本哈根技术学校后，进入了“艺术家们的自由学校”，正式走上了画家之路。该学校是为对抗丹麦皇家美术学校的保守画风而由几位画家设立的美术替代学校。 当时，他和其他北欧画家一样，也去过意大利、法国等地，受到了法国印象主义美术的影响。从1905年开始他在家乡岛屿度过夏天，描绘乡村风景，冬天停留在哥本哈根，描绘街头风景。 这幅画描绘了他生活的哥本哈根草场广场的景象。手拉手，站成一排的少女们为了抓住对方的朋友向前猛冲。脸上洋溢着笑容和调皮劲儿。从绿树叶和轻便的着装来看，应该是春天画的。汉森在40岁时完成了这幅画。作为作家乘胜追击，家人组成完整体，一切都很完美的美丽春天。 但第二年，噩耗传来。有消息称，1909年7月领导巴塞罗那总罢工的长子大卫被军队杀害。虽然相信儿子成为了西班牙无政府主义者运动的伟大殉教者，但无法消除悲伤。此后，汉森的画中明亮的色彩明显减少。他开始在画中反映失去儿子的痛苦。 子女的死亡是永远的创伤。就在一年前，汉森描绘了孩子们在家门口玩得开心的样子。悲剧发生后，怎么还会出现幸福的画面呢？画家会想象到这幅画会成为自己人生中最灿烂的春日肖像吗？

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