首尔58万名综合房地产税缴纳者中，非江南地区首次超过一半. November. 24, 2022 07:48. by 崔惠? herstory@donga.com. 据调查，今年在首尔缴纳住宅综合房地产税的纳税人数中，非江南地区首次超过了江南地区。非首都地区缴纳综合房地产税的人也增加了6万名左右。综合房地产税纳税对象正在扩散到非江南、非首都地区。 国会企划财政委员会执政党干事、国民力量党议员柳成杰23日分析了国税厅《2022年住宅综合房地产税告知现状》，结果显示，首尔江南四区（江南区、瑞草区、松坡区、江东区）的纳税人员约为28.5万人。这占首尔全体综合房地产税告知人数（58万名）的48.8%，不到一半。自2005年实施综合房地产税以来，江南四区以外的非江南地区比重超过首尔地区纳税人的一半，今年尚属首次。 综合房地产税增加幅度也比江南四区大。拿文在寅政府第一年的2017年和今年的税额相比，江南四区增至6.6倍，其他地区却增至9.4倍。税额增加幅度最大的地方是衿川区（27.2倍），其后依次是九老区（17.9倍）、芦原区（16.9倍）、中浪区（16.6倍）、江北区（15.4倍）。同期，以纳税人数为准，江东区从4706人增加到24329人，增加了5.2倍，增幅最大。芦原区（5.0倍）、衿川区（4.7倍）、道峰区（4.5倍）、城东区（4.4倍）等地的纳税者也大幅增加。 不仅是首都地区，非首都地区的综合房地产税告知人员也有所增加。据企划财政部透露，今年非首都地区的住宅综合房地产税告知人数为25.8万人，比一年前增加5.8万人。在全体告知人员中，非首都地区的比重从2020年的24.1%增加到去年的27.6%，今年增加到30.9%。在非首都地区，告知人员增加率最大的地区是釜山，比一年前增加38.6%。

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