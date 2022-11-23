首尔每5套住宅中就有1套要交综合房地产税……应尽快修改“暴涨期”税制. November. 23, 2022 07:47. . 在首尔拥有住宅的每5人中有1人今年要缴纳综合房地产税。据悉，在全国范围内交综合税的一套住宅拥有者也增至23万人，创下历史最高纪录。房价比年初下降了数亿韩元，但由于公示价格上涨，首次缴纳直到去年为止都没有交过的综合房地产税的人们的不满爆发了。 据企划财政部透露，今年缴纳综合房地产税的一套住宅拥有者比去年增加50%，总税金负担也达到2500亿韩元，增加6.7%。包括多套住宅拥有者在内，缴纳住宅综合房地产税的人达122万人，占住宅拥有者的8.1%，如果只计算首尔的话，占22.4%。这意味着，全国每12名拥有住宅的人中就有1名，在首尔每5名中就有1名缴纳综合房地产税。 因此，2005年实施时曾表示“针对不到1%的极少数高价、多住宅拥有者征收的富人税”的综合房地产税宗旨已经褪色。前年负担综合房地产税的每10名住宅者中就有6名是属于上班族和个体户中下游40%、年收入在5000万韩元以下的人。另外，每10人中有4人是60岁以上的老人，只因拥有一套房子，即使没有其他收入，也要掏腰包缴纳税金。这已经不再是富人税，而是普通中产阶层缴纳的普通税金。 之所以发生这样的事情，是因为房价开始上涨的2018年以后，政府提高了公示价格、综合房地产税率、综合房地产税计算时使用的公平市场价值比率。未能实现稳定房价的目标，倒是增加了税金负担。更何况，这完全不符合因房价暴跌而担心房地产市场硬着陆的现状。以首尔为基准，连续25周下降的公寓价格低于以1月1日为基准制定的公示价格，因此冤枉地缴纳税金的纳税者也层出不穷。 随着公示价格去年和今年分别暴涨19.1%和17.2%，拥有超过综合房地产税征收下限11亿韩元的房屋的人们对增加数倍的税负感到困惑。原本不到20万韩元的首尔江北公寓综合房地产税增加到40万-80万韩元是家常便饭。以去年的公示价格为基准，征收财产税、综合房地产税，并将征收标准提高到14亿韩元的政府税法修订案，因在野党的反对，未能越过国会的门槛。政府和朝野有必要在房地产暴涨期全面修改把焦点放在抑制房价的综合房地产税等房地产税制，使其符合下降期。

한국어