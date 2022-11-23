李在明连日奔走于民生行动……“非明”派系要求李在明下台，称“需要勇气面对损失”. November. 23, 2022 07:47. by 黃聖皓 hsh0330@donga.com. 共同民主党代表李在明22日表示：“政府和执政党应该反省无情地砍掉公共租赁住宅预算、全力推行借债买房的政策。”连日来，他对自己和亲信的司法风险争议缄口不语，持续着民生步伐。但是党内“非明”（非李在明）派不断要求李在明“急流勇退”，李在明的领导能力似乎面临就任3个月以来的最大危机。 李在明当天出席在国会举行的“阻止削减公共租赁住宅预算的座谈会”，并表示：“政府足足削减了5.6万亿韩元的公共租赁相关预算，”“一定要恢复公共住宅预算。”他还说：“（政府和执政党）正在推进对财阀和超级富豪每年高达6万亿韩元的特惠减税，”“同时却对无住宅平民的居住痛苦坐视不理，这才是不公正的。” 在李在明致力于塑造民生形象的时候，“亲明”（亲李在明）派出面平息党内风波。“亲明”系干将郑成浩议员当天在YTN广播节目中表示：“因为知道现在检察机关调查的政治意图，所以党内大部分议员一致认为应该有条不紊地维持单一队伍进行应对。”另外，就“非明”派要求停止民主研究院副院长金容的职务一事，他表示：“本人主动辞职不是更好吗?” 当天，“非明”派也接连对李在明进行了狙击。前最高委员金海英（音）在脸书上写道：“现在共同民主党需要勇气正面面对损失，”“如果锅翻了，就要清空锅内堵塞的东西，重新填满。”金海英上个月底也曾公开要求李在明辞去党首职务。

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