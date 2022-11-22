朝鲜发射洲际导弹……美国和加拿大：“导弹应对现代化”. November. 22, 2022 07:45. by 崔智善, 李恩澤 aurinko@donga.com,nabi@donga.com. 在朝鲜成功试射“怪物洲际导弹”“火星-17”型导弹的情况下，国际社会正式开始对朝鲜施压。联合国安理会将于当地时间21日举行公开会议，讨论应对朝鲜挑衅的对策。七国集团外长在安理会会议前一天的当地时间20日发表联合声明，大声疾呼“需要采取进一步的重大措施”。相反，朝鲜外务相崔善姬（照片）21日通过谈话表示，“正在以明确的应对方向观察美国和安理会的动向”，暗示了以安理会动向为借口再次进行挑衅的可能性。 七国集团外长20日在联合声明中表示：“以最强烈的语调谴责朝鲜18日肆意发射洲际导弹，”“朝鲜的行动要求国际社会团结、坚定地应对，包括联合国安理会采取进一步重大措施。”分析认为，“追加重大措施”强调了安理会层面的强力追加制裁的必要性。声明还表示：“敦促所有国家彻底、有效地履行安理会对朝鲜的措施和制裁，并将朝鲜大规模杀伤性武器的威胁作为紧急优先事项处理。” 联合国安理会将于韩国时间22日零时举行公开会议，讨论朝鲜核不扩散问题。七国集团外长在会议前一天发表上述联合声明，是为了向对朝鲜友好的中国和俄罗斯施压。此前，安理会曾于5月朝鲜试射洲际导弹时，就对朝追加制裁决议草案进行表决，但由于中国、俄罗斯行使否决权，未能通过。 朝鲜强烈反对国际社会的动向。官方媒体朝中社21日公开的以崔善姬的名义发表的谈话中，就试射洲际导弹一事表示：“由于美国及其追随势力危险的对朝军事合作动向，朝鲜不可避免地为了自身防卫而采取的必要行动措施。”崔善姬针对批评发射洲际导弹的联合国秘书长古特雷斯，露骨地指责他是“美国的傀儡”。 韩国朝鲜大学院大学教授梁茂进（音）分析说：“在安理会公开会议之前发表谈话，是想提出联合国讨论本身的不当性。”他还说：“向中国和俄罗斯发出不要成为美国傀儡的信息，并提及‘明确的应对方向’，暗示将根据会议结果进行追加挑衅。”

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