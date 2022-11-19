“韩国政治矛盾居主要国家之首”……原因是煽动分裂的三流政治. November. 19, 2022 07:21. . 16日的美国舆论调查报告显示，韩国国民感受到的“政治矛盾”水平在主要国家排名第一。韩国领先于公然主张不服大选、闯入议会事件、日益严重的憎恶政治等面临民主危机的美国。这是华盛顿权威舆论调查机构皮尤研究中心今年2月至6月以实施民主的19个国家国民为对象进行调查和比较后得出的结果。 此次调查是以各国1000多名18岁以上成人为对象进行的。对于“不同政党支持者之间是否存在矛盾”的提问，回答“强大（Strong）”或“非常强大（Very strong）”的比率，韩国为90%，排在第一。美国以88%紧随其后。仅从“非常强大”的回答来看，韩国以49%的压倒性优势位居第一。美国为41%。虽然两国都是每10人中有9人表示政治矛盾很严重，但韩国国民认为情况更加严重。 这真是令人担忧的结果。美国大选第二年即去年1月发生了闯入国会的惨案，共和党和民主党围绕不服大选的主张产生了矛盾。最近，在中期选举即将到来之际，甚至发生了针对众议院议长南希·佩洛西的极右主义者钝器袭击事件。但韩国国民自己承认，韩国是超过美国、政治矛盾第一的国家。 问题是，这种政治矛盾在大选后更加激烈。每逢周末，进步阵营和保守阵营都会在光化门广场、龙山总统室前等地高喊“尹锡悦下台”“拘留李在明”等，展开集会对决。针对对方阵营的尖锐攻防战、令人脸红的粗话和侮辱性的言辞大行其道。政界只顾着看极端支持层的脸色，忙于进一步助长矛盾，算计着有利还是不利。 经济处于悬崖边缘的新闻层出不穷，朝鲜昨天也发射了洲际弹道导弹。现在不是光用嘴说经济、安保复合危机的时候。我们国家要走向何方才能生存下去，即使集思广益，动员国家力量也不够。像“井底之蛙”一样展开矛盾和分裂的三流、四流政治，要持续到什么时候？从皮尤研究中心的调查中可以看出，国民的忍耐已经超过了临界点。为了克服国家危机，希望尽快推进超越党派的协议机构。

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