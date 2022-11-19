如果出现电话诈骗征兆警察立即出动的应用程序明年将出台……犯罪组织追踪系统也在推进中. November. 19, 2022 07:22. by 金基润记者 pep@donga.com. 为了应对日益智能化的电话金融诈骗（电话诈骗）犯罪，警方正在努力开发管制相关技术。如果感知到电话诈骗的危险征兆，附近警察就会立即出动的联动应用程序、分析通话明细追踪犯罪组织的调查系统等也在开发中。 据警察厅18日透露，警察大学治安政策研究所继今年9月作为市民普及用而推出的恶行应用程序（APP）探测APP“Citizen Konan”之后，计划明年推出与此联动的警察用应用程序“Police Konan”。Citizen Konan具有探测并删除电话诈骗犯罪者诱导安装的恶性应用程序和文件的一种“疫苗”功能。如果各地区电话诈骗相关举报剧增，还具有在画面上显示警告信息的功能。 今后，如果开发出Police Konan，Citizen Konan将增加“申报”功能。如果市民通过Citizen Konan举报电话诈骗犯罪现场或疑似事例，就会立即向正在使用Police Konan的警察显示位置。应用程序还将包含自动取款机、公用电话亭等电话诈骗频发场所的准确位置信息。其宗旨是，附近警察能迅速到达现场，阻止犯罪，并逮捕嫌疑人。 同时，还增加了在手机上安装恶性应用程序或探测到启动时，迅速向警方共享相关信息的功能。最早将于明年初经过试用期，在一线部门的警察中间进行普及。 警方还正在开发分析电话诈骗犯及组织的联系方式和通话记录，追踪组织上层信息的程序。警方通过扣押搜查，自动分析电话诈骗组织成员和呼叫中心咨询员等的通话、短信接收及发送明细，根据通话频率、通话时间等标准进行分类后，追踪组织干部等。 警方相关人士表示：“（此前）即使对电话诈骗嫌疑人的通话明细等进行调查，也只能追加追踪1、2名上级或联系频繁的同事”，“我们的目标是通过新程序查明犯罪总负责人或巨大组织之间的联系。”该程序也将于明年进入示范使用阶段。 警察厅正在讨论效仿英国“欺诈信息分析局（NFIB）”模式的方案，该模式只对金融欺诈及网络欺诈犯罪举报进行综合管理和分析。NFIB拥有可以先发制人地切断被怀疑用于犯罪的账号和电话号码等的使用权限。

한국어