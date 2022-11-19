“破产FTX”结构调整专家：“头一次看见这样的失败”. November. 19, 2022 07:22. by 金洙贤记者 newsoo@donga.com. 因突然申请破产，在世界金融市场引起巨大风暴的美国第三大虚拟货币交易所“FTX”的新任首席执行官（CEO）约翰•雷批评说：“在40年的结构调整经历中，从未见过如此彻底的企业控制失败。”他是2001年因会计舞弊破产的美国能源企业安然公司的清算人，是结构调整专家。FTX申请破产保护的11日当天，为了解决目前的危机，约翰•雷被聘请为新的CEO。 17日（当地时间），据《华尔街日报》（WSJ）等媒体报道，雷CEO通过FTX向法院提交的破产保护申请文件表示“这是我生平第一次接触到完全没有可信赖的财务信息的事例，”，对创始人兼前CEO萨姆•班克曼弗里德表现出强烈的不信任。接着他指出，“集中在经验不足的极少数个人手中的公司控制权等造成了史无前例的情况。” 雷CEO批判道：“包括班克曼弗里德在内的主要职员挪用公司资金的情况被捕捉到”，“没有经过正常的内部程序，将公司资金用于购买职员住宅或个人物品。”特别是，随着前CEO班克曼弗里德使用自动删除的对话平台，有关公司主要决定的记录大部分已被删除。

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