“世界杯是世界和平的场所……敦促俄乌停战”. November. 17, 2022 07:40. by 任寶美 bom@donga.com. 从俄罗斯入侵乌克兰开始的战争持续了近9个月，国际足联（FIFA）主席詹尼•因凡蒂诺（照片）敦促世界20国集团（G20）首脑将2022卡塔尔世界杯用作和平的催化剂。 因凡蒂诺主席在距卡塔尔世界杯开幕还有5天的15日，在印度尼西亚巴厘岛举行的G20峰会第一天午餐会上表示，“我请求你们所有人考虑，在世界杯期间暂时停火一个月。任何可能导致恢复对话的情况，都可能是通往和平的第一步。作为各国首脑的各位拥有改变历史潮流的力量。” 他说：“因为足球把世界团结在一起，世界杯是一个让人们和平共处、在我们所处的动荡时代（使人们）享受迫切需要东西的地方。因此，让我们利用这个机会，进行一切有助于平息矛盾的尝试”，“我们还没有天真到相信足球会解决世界难题的程度。也知道我们机构主要关心的是体育。但足球不仅仅是一项体育运动，其文化价值和影响力可以让世界团结在一起。另外，全世界50亿人观看的世界杯将成为引导积极行动的契机。” 2018年世界杯主办国俄罗斯在当时的比赛中进入了8强。但是当俄罗斯入侵乌克兰后，FIFA举办的所有国际大赛都被俄罗斯禁止参赛。乌克兰队虽然进入了6月世界杯欧洲地区预选赛的附加赛，但最终败给了威尔士队，无缘晋级世界杯决赛圈阶段的比赛。

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