公示价和实际交易价发生逆转，“综合房地产税将翻番”. November. 17, 2022 07:41. by 世宗=崔慧玲记者、权具龙记者 herstory@donga.com,9dragon@donga.com. 最近，在首尔松坡区蚕室洞等地，以低于公示价格的价格交易的公寓事例层出不穷，房地产价格正在下降，但今年的综合房地产税告知书中最终未能反映上述情况。因为，政府为了减少过度的综合房地产税，发表了包括“14亿韩元”的特别抵免、反映去年公示价格等对策，但国会未能通过相关法律。如果22日左右发送告知书，预计今年综合房地产税缴纳对象的征税抵抗将会增大。 本报16日委托新韩银行WM咨询中心组长禹炳卓推算的结果显示，今年拥有蚕室住宅公社5园区（专用76.5平方米•1层）的1户1住宅者将负担266万韩元的综合房地产税（包括农渔村特别税）。这是根据今年年初发表的公示价格推算的，假设了没有高龄者、长期拥有特别抵免等税额减免的情况。 该园区最近以低于公示价格（19.37亿韩元•1层）的19.085亿韩元的价格售出，公示价格和实际交易价格发生了逆转。据调查，如果以实际交易价格19.085亿韩元为标准重新计算公示价格，综合房地产税额将降至116.6万韩元，下降56.1%。如果反映适用于15亿韩元以上共同住宅的今年公示价格现实化率（81.2%），公示价格将下降到15.5亿韩元，因此综合房地产税也大幅减少。但是比起一两件的低价交易，公示价格反映多数交易价格和待售商品水平，因此与明年发表的实际公示价格可能会有差异。 今年的综合房地产税额之所以大，是因为以去年达到顶点的房地产价格为基础，制定了公示价格。今年全国公共住宅的公示价格比去年上涨了17.2%。今年的住宅综合房地产税交税对象历史上首次超过100万人，预计将向约120万人通告4万亿韩元的规模。今年下降的住宅价格有望反映在明年的公示价格上。 政府为了缓解综合房地产税负担，正在推进将明年1户1住宅者综合房地产税扣除标准从现行的11亿韩元上调到12亿韩元的方案。但是，讨论该问题的国会企划财政委员会的租税小委员会在今年7月第21届下半年国会院组成后，时隔118天的16日才结束组成。

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