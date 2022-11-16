在野党：检方对郑镇相的调查是“猎杀人类” VS 执政党：“共同民主党已失去理性”. November. 16, 2022 07:39. by 黃聖皓, 姜炅石 hsh0330@donga.com,coolup@donga.com. 共同民主党代表（党首）室政务调整室长郑镇相15日前往检察机关接受调查。该党声讨检察机关的调查，称这是“猎杀人类”。相反，国民力量党则抨击称：“共同民主党在保卫李在明代表的过程中失去了理性。” 共同民主党“检察独裁政治镇压对策委员会”当天在国会记者招待会上主张，对郑镇相的扣押搜查令中记载的具体嫌疑是“荒唐的”。 检方声称，前城南城市开发公社社长柳东奎（音）在2019年向郑镇相提供资金时，为了避开郑镇相公寓电梯的监控录相，走的是楼梯。但共同民主党表示：“该公寓不存在监控录相的死角地带，陈述的可信度很低。”对策委员会主张：“这反证了检方调查是基于漏洞百出的一面之词。” 但是，共同民主党内对于党领导层就检察机关的调查采取全力应对措施，意见并不统一。卢雄来（音）议员当天在BBS广播中表示，“应该维护正在遭受不当调查的我党党务工作者”，但赵应天（音）议员却说：“这（关于郑室长的调查）算什么与党务相关的事情，不是吧？” 国民力量党则瞄准了共同民主党代表李在明。该党院内发言人金美爱声讨说：“‘李在明防弹政治’行为的受害者是国民，受惠者只是李代表。”该党紧急对策委员长郑镇硕当天也在脸书上批评道：“从共同民主党最近的行为来看，已完全丧失了理性，”“共同民主党就像指南针出了故障的船一样，失去了公党的路线，正在漂流。”

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