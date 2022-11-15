伊朗对“头巾疑问死”示威者判处死刑. November. 15, 2022 07:46. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 伊朗革命法庭对因“头巾疑问死”而引发的反政府示威参与者判处死刑。对反政府示威参与者判处死刑和相关事实被公开，在伊朗尚属首次。 据伊朗司法部相关媒体13日报道，革命法庭最近对涉嫌纵火焚烧政府机关建筑的反政府示威者判处死刑。因涉嫌违反国家安全和公共秩序而被起诉的其他5人被判处5至10年有期徒刑。相关媒体没有透露被判处死刑的嫌疑人是谁、是否有上诉的权利。 西方媒体此前曾援引报道一名22岁男子上个月因涉嫌在示威过程中试图开车冲向警察，经过一次审理后被判处死刑的证词，但伊朗司法部否认了这一说法。 大部分人认为，对被起诉的反政府示威队的重刑宣判将持续一段时间。伊朗当局仅在反政府示威相关的首都德黑兰就起诉了1000多人，并预告将进行公开审判。伊朗议会还致函司法部，要求“严惩不贷，以儆效尤”。1979年伊斯兰革命后成立的革命法庭一直严厉处理反对伊斯兰圣职者统治的人。

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