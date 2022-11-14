中国包庇朝鲜，只会自找成为韩美日“三角安保”的目标. November. 14, 2022 07:52. . 韩国总统尹锡悦、美国总统拜登和日本首相岸田文雄昨天在柬埔寨金边接连举行韩日、韩美、韩美日首脑会谈，决定加强与朝鲜核导威胁相抗衡的三角安保合作体制。三国首脑一致认为，有必要对庇护朝鲜的中国进行全方位的施压。拜登总统将在今天与中国国家主席习近平的首次面对面首脑会谈中，要求中国在解决朝鲜核问题上发挥负责任的作用。 昨天的连锁首脑会谈是确认韩美日三角安保合作自然强化和扩张以对抗日益大胆的朝鲜挑衅的的场合。强化三角安保体制是中国最需要警惕的问题，但对于一直忙于帮助和袒护朝鲜挑衅的中国来说，现在处于无话可说的处境。在朝鲜即将进行第七次核试验的氛围下，中国似乎担心三角安保合作体制会针对自己。 美国明确表示，不仅要提高对朝鲜，还要提高对中国的军事牵制水平。在美中首脑会谈即将举行之际，美国总统安全事务助理杰克·沙利文表示：“如果朝鲜继续走这条路，只能进一步加强美国在区域内的军事和安全驻军。”他还表示：“三方安保合作不仅包括朝鲜这一共同威胁，还包括加强地区和平与稳定的力量。”这是在明确地警告，美国将在东北亚进一步扩大驻军和武器部署、展开等军事力量，这不仅会威胁朝鲜，还会封锁其幕后势力中国的军事力量。 韩国政府似乎也放弃了此前对中国的期待，逐渐加入美国、日本牵制中国的共同战线。在此次东盟峰会上，尹总统与美国步调一致，阐明了“不允许依靠力量改变现状”“南太平洋航行自由”等间接针对中国的应对意志。朝鲜的高强度挑衅，把对与中国外交紧张的担心、韩日之间的历史矛盾和韩美之间的贸易歧视问题推在后面，导致韩国接近美国。 中国仍然在辩解，说对朝鲜的影响力有限。但是，朝鲜在新冷战氛围中似乎要把东北亚打造成最前线，毫不犹豫地进行冒险主义挑衅，中国不仅没有对恶行进行处罚，反而起到了挡箭牌的作用，其责任是绝对性的。中国现在应该用行动证明“为无核化发挥建设性作用”并非空话。

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