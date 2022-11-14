GS加德士“烯烃工厂”竣工……“一跃成为综合能源企业”. November. 14, 2022 07:53. by 郭道英 now@donga.com. GS加德士13日表示，公司自成立以来投入最大金额2.7万亿韩元的烯烃生产设施（MFC设施）即将竣工，公司将由此一跃成为综合能源企业。通过扩大“非炼油事业”，GS加德士的事业多元化得到了进一步支持。 GS加德士11日举行了位于全南丽水第二工厂附近的MFC设施竣工仪式。GS集团会长许泰秀（音译，下同）和GS加德士社长许世洪（音）等GS集团及雪佛龙主要管理层出席了竣工仪式。GS加德士名誉会长许东秀和全南道知事金永禄也进入了出席者名单。 MFC取自“Mixed Feed Cracker（混合进料裂解炉）”的首字母，是指可以投入多种原料的设施。此次MFC设施的竣工使GS加德士具备了乙烯75万吨、聚乙烯50万吨、丙烯41万吨、混合C4油份24万吨、热分解汽油41万吨等年生产能力。GS加德士解释说，通过在事业结构中扩大石油化学领域，可以增加非炼油部门的比重，大幅减少油价等外部环境变化带来的损益变动性。 MFC设施与以石脑油为原料投入的现有石油化学公司的石脑油分解设施（NCC）不同，不仅是石脑油，炼油工程生产的液化石油气（LPG）、石油精炼气体等也可以作为原料投入。GS加德士的现有高度化设施中产生的石油提炼气体可以作为原料使用，因此与同等规模的石油化学设施相比，能源使用量可以减少约10%。 以石脑油及石油精炼气体为原料，还可以附加生产氢气。公司方面介绍说，计划通过这一措施，每年减少7.6万吨碳排放。相当于1150万株30年生松树每年吸收的二氧化碳量。 GS加德士表示，在此次MFC建设期间，创造了约280万人的大规模工作岗位，设备启动带来的正常雇佣工作岗位约为200个。为了设计、购买、建设工程等，与地区中小企业签订了7000亿韩元以上的合同，为搞活地区经济做出了贡献。 GS加德士社长许世洪强调：“此次MFC设施竣工后，在变动性高的市场上具备了可以用多种产品应对的竞争力。GS加德士在炼油事业的基础上，将跃升为包括石油化学事业、环保能源、资源再利用在内的综合能源企业。”

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