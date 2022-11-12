白宫在FTX破产危机中表示：“有必要虚拟货币交易”. November. 12, 2022 07:11. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 据悉，以面临破产危机的交易量为准排名世界第三的虚拟资产交易所FTX因涉嫌挪用顾客账户，正在接受美国金融监管当局的调查。据彭博社等外媒当地时间10日报道，美国司法部和证券交易委员会正在集中调查FTX创始人山姆·班克曼-弗里德从FTX顾客账户中非法向自己设立的“阿拉米达研究”贷款，故意提高FTT价格的疑惑。与FTX美国法人无关的FTX网站总部所在的巴哈马政府表示，冻结了当地FTX资产。 白宫发言人詹皮亚尔在当天的新闻发布会上就FTX事件表示，“正在继续关注情况。这说明为什么需要限制虚拟货币，”暗示将加强对虚拟货币市场的整体限制。 此前的本月2日，在虚拟货币专门媒体CoinDesk提出了FTX和相关公司对冲基金“阿拉米达研究”的财政健全性疑惑后，FTX陷入了流动性危机。虽然班克曼-弗里德正在推进94亿美元（约12.6万亿韩元）规模的资金筹措，但能否成功还是未知数。 当天，随着美国10月份物价上涨率缓和的消息，包括比特币在内的部分虚拟货币虽然回到了上升趋势，但虚拟货币市场整体的危机感正在增大。虚拟货币贷款企业Block Pie为了掌握FTX事件相关的危险因素，中断了顾客提取。投资FTX的风险投资公司Sequoia损失了部分投资金。《华尔街日报》指出：“硅谷和华尔街向FTX投资了20亿美元（约2.6万亿韩元），但没有进行有效的监督。”

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