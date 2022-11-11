在野党：“扣押搜查令是政治秀” VS 执政党：“为掩护非法风险而东奔西走”. November. 11, 2022 07:51. by 黃聖皓, 趙東住 hsh0330@donga.com,djc@donga.com. 共同民主党10日就前一天检察机关对党部和所在大楼进行扣押搜查批评称：“检察机关难道急得到了提交紧急制造的荒唐扣押搜查令的程度吗?”该党党首李在明和代表室政务室长郑镇相当天分别亲自出面，抨击搜查是“荒唐无稽的捏造调查”“检察机关政权对政敌的猎巫行动”，在党的层面也全力支持。对此，国民力量党亮出刀刃说：“（共同）民主党为了掩护非法风险而东奔西走。” 共同民主党最高委员朴赞大（音）当天在国会召开记者恳谈会，反驳了拘捕令内容，称“出示的扣押搜查令是连基本事实都没有掌握的捏造物，”“检方在拘捕令中称郑室长曾在市民团体‘城南市民团体’中活动，在李在明代表担任律师时期出任过办公室事务长，但郑室长从未这样过。”该党发言人金宜谦也在会上就李在明的名字在郑镇相的扣押搜查令上出现70多次一事表示：“强行把李代表插入到拘捕令中，”“但是关于犯罪事实，并没有李代表对郑室长和民主研究院副院长金容作出指示或听取报告的内容。” 共同民主党事务总长赵正湜直接抨击说：“这是有计划的调查，其目的是为了通过弄死第一在野党党首的谋划性调查来瓦解民主党，归根结底是在瞄准国会选举以及下次总统选举的检察独裁长期化。” 对此，国民力量党紧急对策委员长郑镇硕在接受记者采访时表示：“‘拯救李在明’不可能成为电影《拯救大兵瑞恩》那样的感人故事，”“（共同民主党）议员们现在也只能一起感受到，越是帮腔就越会陷入泥潭。堂堂正正地接受司法当局的调查并给予协助，才是正确的态度。”该党院内代表朱豪英当天会见记者时表示，“扣押搜查令通过法院的令状合法发出的”，断然驳斥了共同民主党的政治报复主张。

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