保罗•艾伦收藏品的成交价超过1万亿韩元，创下了“历史最高纪录”. November. 11, 2022 07:51. by 金民 kimmin@donga.com. 9日（当地时间），与比尔•盖茨（68岁）一起共同创立美国微软公司（MS）的保罗•艾伦（1953~2018年）留下的艺术品收藏品在美国纽约佳士得拍卖会上以15亿美元（约1.4万亿韩元•包括手续费）成交。彭博社等媒体报道说，这是拍卖历史上个人收藏品交易的最高纪录。之前的纪录是今年5月美国房地产大亨利•麦克洛夫妇的收藏品（9.22亿美元）。 在参加拍卖的艾伦的60件藏品中，以最高价格成交的作品是法国点彩派（新印象画派）画家乔治•索拉的《摆姿势的女人们》，售价为1.494亿美元。点彩派绘画最终导致了印象派的诞生，在美术史上具有重大意义。大部分索拉作品都保存在世界著名美术馆，个人收藏作品稀少，因此创下了很高的成交价。 此外，保罗•塞尚的《圣维克多山》（1.38亿美元）、文森特•梵高的《柏树环绕的果园》（1.17亿美元）、古斯塔夫•克里姆特的《白桦林》（1.05亿美元）等超过1亿美元的高价作品都出现在此次拍卖会上，引起了人们的极大关注。 《纽约时报》（NYT）报道称，拉里•高古轩等著名美术交易商以及佳士得拍卖行的所有者弗朗索瓦•皮诺也观看了当天的拍卖。皮诺是拥有古驰、伊夫-圣洛朗、瓦伦西亚等名牌的开云集团（Kering Group）的创始人。 《纽约时报》分析说，在世界经济萧条的危机下，当天的拍卖会依然取得成功，这表明超高价美术品市场没有受到不景气的太大影响。当天的收益将根据艾伦的遗言用于慈善事业。 艾伦在美国西部华盛顿州的著名私立高中“莱克赛德学校”遇见了盖茨。1975年，十年23岁的他与盖茨共同创立了微软公司。虽然事业蒸蒸日上，但1982年他患上血癌的一种“霍奇金病”，退出了经营一线。之后他运营体育俱乐部或投资脑科学、人工智能研究等，建设音乐博物馆等，进行了多种活动。据悉，2018年去世时，艾伦拥有203亿美元（约27万亿韩元）的财产。

한국어