美国共和党有望掌控众议院……“美国第一”将愈演愈烈. November. 10, 2022 07:46. . 在8日举行的美国中期选举中，共和党有望击败执政的民主党，掌控众议院。参议院在主要竞争地区直到最后都在误差范围内展开拉锯战。一直高呼对拜登政府进行经济审判的共和党在时隔2年后夺回两院中的众议院，正在觊觎参议院的主导权。 共和党一直公开表示，如果恢复议会多数党地位，将修改拜登政府的财政、能源、通商政策等国内外政策。今后，通过重新修改争议法案，拜登政府的政策被重新调整的可能性很高。对包括韩国在内的其他国家产生的影响也将全方位扩大。 最重要的是，美国的本国优先主义有进一步强化的迹象。共和党表示“将使经济更强大”，明确表示将把加强美国国内制造业和确保供应网作为主要承诺。连同正在推进加强与同盟国联合的拜登政府，也在半导体支援法、通货膨胀消减法案等问题上看到的那样，“美国第一”已经露骨化。如果再加上共和党在特朗普政府中固守的贸易保护主义，其水平只能进一步提高。 预计美中之间的矛盾也会激化。共和党表示，美国的对华依赖度已达到危险水平，并预告将通过国会的中国专门委员会制定对策。共和党还接连提出了强化对华出口、进口、投资限制的追加法案。已经确定连任国家主席习近平第三个任期的中国，也准备正式应对美国的这种牵制中国的政策。 拜登政府试图解决与朝鲜的无核化谈判等对外难题的余力进一步减少。这是因为在共和党的攻击面前，应对国内悬案变得迫在眉睫。这意味着通过美国寻找对朝政策的突破口变得更加困难。随着共和党强硬论者的支持，从长远来看，不能排除增加韩美防卫费分摊额等韩美同盟问题再次浮出水面的可能性。 韩国应该仔细分析中间选举以后美国政界的变化和影响，对此进行应对。美国要求参与对华牵制政策或通商压力今后可能会更大。韩国政府一直致力于加强韩美同盟关系，但目前面临因通胀消减法案“被美国背后一击”的批评。在巩固安保合作的同时，如果不精巧地调整对美经济安保政策，两国关系可能会瞬间动摇。

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