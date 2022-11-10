尹锡悦11日至15日巡访东南亚……韩美日首脑会谈正在协调之中. November. 10, 2022 07:48. by 張寬錫 jks@donga.com. 尹锡悦总统为了参加东盟峰会、二十国集团（G20）峰会，将从11日起依次访问柬埔寨金边和印度尼西亚巴厘岛，为期6天4夜。 国家安保室长金圣翰9日在新闻发布会上表示：“尹总统将出席11日至15日在金边举行的东盟峰会和在巴厘岛举行的G20峰会。”这是继出席北约峰会和巡访英国、美国、加拿大之后的第三次巡访。 尹锡悦将于11日出席韩国-东盟峰会，发表政府的印度太平洋战略和韩国-东盟联合构想，计划提高与东盟国家的关系和交流、合作水平，强调加强地区安保的纽带关系。尹锡悦12日将出席东盟1+3（韩中日）峰会，13日将出席东亚峰会。 金圣翰就这一日程解释说：“在过去的6个月里，韩国外交的主线是‘同盟外交’、以自由和联合为基础的‘多边外交’延续的，”“此次以印太战略为代表的‘地区外交’的拼图，完成了‘尹锡悦号’对外政策的基本框架。” 尹锡悦将于14日转往巴厘岛，参加二十国集团成员的经济团体和企业代表参加的二十国集团工商峰会。在15日的二十国集团峰会上，他将在粮食、安全、保健等环节上发表讲话。 尹锡悦与主要国家首脑的双边、多边会谈也在协调之中。韩美及韩美日首脑会谈在积极的氛围中秘密进行协调。虽然有日本媒体提及韩日首脑会谈的可能性，但目前仍不明朗。韩中首脑会谈举行的可能性也很低。总统室高层相关人士表示：“中国国家主席习近平可能会自然而然地与尹总统在会场会面。” 尹锡悦将在16日结束的二十国集团峰会中，消化截至15日的日程，在午夜前后踏上回国之路。这是考虑了之后与访韩的荷兰、西班牙首脑的外交日程。也有分析认为：“这是考虑到梨泰院万圣节惨案之后国内政治条件和舆论而做出的决定。”

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