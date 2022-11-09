没有展现蓝图的尹锡悦政府6个月……希望革新领导能力，激活国政动力. November. 09, 2022 08:07. . 尹锡悦总统将于10日迎来就任6个月。在上周的盖洛普调查中，尹锡悦总统的支持率为29%。连续4个月徘徊在30%上下。虽然支持率不是绝对的评价尺度，但是只能说，对于打着“公正、常识、自由”大旗、雄心勃勃地出发的新政府6个月，国民舆论是冷淡的。 仅从没有国政经验和选举经验这一点来看，很难说尹锡悦总统是“有准备的领导人”。但也有很多人希望没有在汝矣岛泡过的“非政治领导力”能升华为新时代的纯粹热情。这就是对他离开青瓦台开启龙山时代的强烈意志寄以期待的原因。 尹锡悦总统每天早晨在上班路上与记者们进行问答等，试图展现出与过去不同的沟通面貌。他再次巩固了在文在寅政权中受损的韩美同盟，并努力改善韩日关系。政府还确立了民间自律、市场经济原则。脱核电的问题也正在纠正中。 但这些正常化努力，因为重用检察机关出身人士等人事争议、掌握权力机关争议、与夫人相关的杂音、执政党内的权力斗争、总统自己的各种传闻等，未能发光闪亮。更本质的问题是，是没有表现出超越“反文在寅”基调，在全球经济危机、急剧变化的安保局势下，执政5年间将如何引导大韩民国走向何方的明确的规划和力量。 虽然存在朝小野大、前政权的高层钉钉子等政治格局的问题，但要是只怪罪在野党，国内外的局势非常危险。普通百姓都切身感受到了，超出25年前外汇危机水平的经济寒流已经开始袭来。出口不振、贸易收支赤字、资金市场梗塞、家庭负债炸弹等，处处都是地雷阵。应该反思一下，是否给予了民众克服这种经济危机的信心。 这是诸多难题的延续。眼下只能全力以赴收拾燃眉之急的梨泰院万圣节惨案。如果与在野党的政治斗争保持距离，彻底查明原因、严正追究责任、防止再次发生类似事件，国民也会给予信任。特别是，不仅要追究相关人员的法律责任，还要追究政治责任。 即将迎来执政第二年。有必要提前制定何时、如何结束新积弊清算的战略。虽然政府标榜自己是“有实力的政府”，但很多人指出，闪动在眼前的只有检察机关、“财务党”出身的人。虽然随着教育部长李周浩的提名，新政府在上台6个月后齐全了内阁阵容，但现在是重新考虑地区安排及多样性的时候了。最最重要的，是希望尹锡悦总统能够革新自己的领导能力。不能让心情郁闷转变为希望渺茫。

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