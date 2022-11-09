尹锡悦就任总统后立即着手韩美同盟正常化和修复韩日关系. November. 09, 2022 08:09. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 尹锡悦政府的外交安保行动中最引人注目的部分是推进韩美同盟正常化与韩日关系正常化。 总统室相关人士自我评价说：“强化韩美关系，把它整合成了安保、经济等一揽子同盟关系。”韩美两国领导人继5月尹锡悦政府上台后时隔11天即举行首脑会谈后，以6月北约峰会、9月联合国大会等为契机多次会面，承诺进行全面经济合作等。最近在韩美年度安保磋商中，两国就适时展开美国战略资产达成协议，安保合作水平也大幅提高。 韩日关系也正在恢复中。两国政府为了解决日本帝国主义强制征用受害者问题，正在进行协商。观察人士认为，两国首脑将以本月东盟峰会等为契机会面，开启协商的大门。但也有不少悲观论者认为，在日方道歉问题上，两国间存在较大分歧，很难取得实质性进展。 韩中关系被认为是绊脚石。尹锡悦韩国政府把基调从“安美经中”（安保为美国，经济为中国）调整为“安美经世”（安保为美国，经济为世界）等，参与了美国的对华牵制路线，矛盾因素凸显出来。韩中围绕萨德等问题的立场分歧也是绊脚石。 尹锡悦政府提出了朝核路线图“大胆构想”，试图改善对朝关系。但朝鲜反而以集中挑衅来回应。对此没有明确的对朝遏制方案，也是尹锡悦政府需要解决的外交安保课题。

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