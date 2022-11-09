KLPGA-KPGA巡回赛本周将迎来赛季最后一场比赛. November. 09, 2022 08:08. by 姜泓求 windup@donga.com. 韩国职业高尔夫（KPGA）韩国巡回赛、韩国女子职业高尔夫（KLPGA）巡回赛一个赛季最佳球员的大奖得主将在最后一场比赛中决出。 KPGA韩国巡回赛将从10日开始在京畿坡州市西原谷乡村高尔夫俱乐部（72杆）举行本赛季最后一场比赛LG Signature球员锦标赛（总奖金13亿韩元），比赛为期四天。截止到8日，徐耀燮（26岁）以捷尼赛思（GENESIS）大奖积分4931分占据榜首。目前，他领先取得4915分的第2名金永洙（33岁）16分。本次大赛的冠军将获得大奖积分1000分。因此根据此次大赛的结果，大奖版图很有可能发生变化。获得大奖积分4069分的第8名黄重坤（30岁）也依然有希望翻盘夺取第一。 在8月群山CC公开赛和9月LX锦标赛上连续两周夺冠的徐耀燮表示，“2016年巡回赛出道后一直梦想的大奖已经近在眼前。虽然与第二名的差距不大，但重要的是现在能够占据第一的位置”，决心在最后一场比赛中取得好成绩。捷尼赛思大奖的获奖者将获得1亿韩元的奖金、1辆捷尼赛思汽车和5年的巡回赛种子选手身份。另外，获奖者还将得到由美国职业高尔夫（PGA）巡回赛和DP世界巡回赛（前欧洲巡回赛）共同主办的捷尼赛思苏格兰公开赛的参赛权。 捷尼赛思奖金王也将在最后一场比赛中确定。目前奖金排名第一的是赢得7.4587亿韩元的金珉奎（21岁），他与奖金排名第二（6.9704亿韩元）的金碧欧（32岁）相差4883万韩元。而此次大赛的冠军奖金高达2.6亿韩元。金珉奎在韩国巡回赛历史上首次挑战赛季奖金突破8亿韩元。 KLPGA巡回赛将从11日开始通过在江原春川市Laviebell CC（72杆）举行的本赛季最后一场比赛SK Shieldus•SK电信锦标赛（总奖金10亿韩元）决出大奖得主，比赛为期三天。目前获得716分大奖积分的领先者金秀智（26岁）和拿到648分的第二名柳海兰（21岁）将争夺大奖。金秀智有望获得大奖。柳海兰一方面要拿到大赛冠军的大奖积分70分，另外还需金秀智未能进入前10名，才能实现逆转。KLPGA巡回赛大奖没有额外的优惠。金秀智（70.45杆）与柳海兰（70.56杆）在平均杆数上也将争夺第1、2位。 上个月在国内举行的美国女子职业高尔夫（LPGA）巡回赛宝马女子冠军赛上，老将崔萝莲（35岁）结束了自己的球员生涯。此前，崔萝莲在上高中1年级的2004年，以业余选手的身份拿到了职业比赛的首个冠军。

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