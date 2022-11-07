孙兴慜的手术进展顺利，英媒：“对其参加世界杯持肯定态度”. November. 07, 2022 07:39. by 兪載泳 elegant@donga.com. 据悉，在欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛（UCL）小组赛比赛中眼睛周围遭遇骨折的国家足球代表队队长孙兴慜（30岁•托特纳姆热刺队•照片）成功接受了手术。大韩足球协会相关人士5日在坡州国家足球队训练中心（NFC）举行国家队训练之前表示：“从托特纳姆热刺队方面传来了孙兴慜顺利进行了手术的消息。”该相关人士表示，“但是因为刚做完手术，所以现在谈论孙兴慜参加世界杯的可能性还为时尚早”，“国家队医务队就孙兴慜的受伤部位问题，正在持续与托特纳姆热刺队进行沟通。” 英国媒体《每日电讯报》5日也报道说：“孙兴慜成功完成了手术。医疗人员认为，骨折的4处的手术过程进展顺利。据了解，参加世界杯的前景也是积极的”，并介绍了在2020年举行的欧冠决赛受伤后参加2020年欧洲杯的凯文•德布劳内（曼城）的事例。 手术后正在恢复中的孙兴慜预计在卡塔尔世界杯决赛圈之前不会参加所属球队的比赛。托特纳姆热刺队主教练安东尼奥•孔蒂6日在接受英国媒体《天空体育》的采访时表示，“孙兴慜顺利接受了手术。希望孙兴慜能够尽快恢复状态，以便能够出战世界杯决赛圈阶段的比赛”，“但孙兴慜已经不可能参加世界杯开幕前举行的三场比赛。”他将缺席7日和13日与利物浦和利兹联队的英超联赛比赛，以及10日与诺丁汉森林的联赛杯比赛。

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