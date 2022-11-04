美国学者：“朝鲜两天内发射导弹，消耗的2416亿韩元相当于1年出口额”. November. 04, 2022 07:54. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 据推测，朝鲜2日和3日两天内在发射导弹上的投入，最高可达1.7亿美元（约2416亿韩元）。考虑到朝鲜9月份对中国的出口额仅为1420万美元，相当于仅两天时间就耗尽了一年的出口额。 美国智库兰德研究所高级研究员布鲁斯·巴尼特2日对“自由亚洲电台”表示，“一枚短程导弹需要花费200万至300万美元”，朝鲜当天发射25枚导弹，可能花费了5000万至7500万美元（约711亿至1067亿韩元）。朝鲜在2020年以前每年从中国进口7000万美元规模的大米。也就是说，朝鲜一天就投入了进口一年大米的预算。 此前，韩国国防研究院就朝鲜发射导弹的费用推算，一枚洲际弹道导弹需要2000万至3000万美元，中程弹道导弹需要1000万至1500万美元，短程弹道导弹和巡航导弹需要300万至500万美元。考虑到朝鲜3日发射了一枚洲际导弹和两枚短程导弹，预计两天内最多花费可达1.7亿美元。

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