警察在内部网上发文声讨，梨泰院惨案发生时“指挥部在哪里?”. November. 04, 2022 07:53. by 李胜宇记者 suwoong2@donga.com. “有权力和责任对情况作出判断并支援警力的指挥官们在哪里？” 庆尚北道一线警察A某2日下午在警察内部网“Polnet”上实名上传文章，批评了梨泰院万圣节惨案当时警察指挥部的应对措施。A某在文章中指出：“现场职员们声嘶力竭、身体挤破、使出浑身解数的时候，没有可以信任和依靠的指挥部，”“现场警察们挣扎的时候，指挥部在做什么呢?” 2日和3日，警方内部网等上传了很多一线警察批评指挥部应对不力的帖子。 京畿地区一线警察B某3日上午在内部网上发表文章说：“指挥部应该事先制定计划，并动员大规模人力。这不是派出所的几名警察能够解决的事情。” 批评警方对梨泰院派出所进行特别监察的文章也接连不断。一线警察C某2日上午写道：“如果要进行监察调查，就应该针对首尔警察厅长等负责人，为什么要传唤在现场辛苦得快死掉的警员进行调查呢?”首都地区一线警察D某也在3日上午写的文章中表示：“指挥部想先追究现场的责任，这种依然如故的行为让人感到羞愧。”此外，还有警察上传了“请展示厅长先脱衣服的勇气”等文章，点击率达到了2000-17000次左右。 首尔某派出所警察E某3日在与《东亚日报》记者的通话中指出：“指挥部似乎只想让现场警察‘断尾’，令人惋惜，”“希望指挥部能明确表明当时做了什么，在国民面前表现出反省的态度。”

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