朝鲜首次向“北方界线”以南地区发射导弹，郁陵郡在空袭警报24分钟后发短信通知“躲避”. November. 03, 2022 07:31. by 張泳勳 jang@donga.com. 朝鲜2日首次向东部海域的“北方界线”以南地区发射弹道导弹，庆尚北道郁陵岛发出了空袭警报，但由于短信发送和通知躲避的广播太晚，郁陵岛居民未能及时躲避，引起了争议。 据郁陵郡2日透露，朝鲜发射弹道导弹后的当天上午8时55分左右，空袭警报响彻整个岛屿约3分钟。郁陵郡向全体职员传达了“躲避到地下”的信息，公务员们都躲避到了地下。 但大部分居民不知道空袭警报是真实情况，所以没能躲避。渔民金某（60岁）说：“还以为是因为民防演习或国家哀悼期间而响起的警报。”经营餐厅的朴某（62岁）也表示：“后来才知道是早晨新闻中出现的字幕发出了空袭警报。邻居们都惊慌失措。” 郁陵郡在发布空袭警报24分钟后的上午9点19分左右，才通过“郁陵通知应用程序”发送了“朝鲜向东部海域发射了弹道导弹，请通过地下设施等进行躲避”的信息。村里的广播也在同一时间播出。中央政府或庆尚北道也没有发送紧急灾难短信。对此，部分居民向郡厅抗议说：“这么晚发短信，让我们怎么办？” 郁陵郡相关人士表示：“通知短信是为了向第一次经历空袭的居民传达实际情况，并应对追加挑衅而发送的，”“原则上，如果空袭警报响起，所有居民都要立即躲避。”

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