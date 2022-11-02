日本警察手册：“拥堵时单向通行……出口要比入口宽”. November. 02, 2022 08:00. by 东京=常驻记者李尚勋、巴黎=常驻记者 赵恩雅 sanghun@donga.com，achim@donga.com. 2001年日本兵库县明石市举办烟花节，人潮爆满，导致11人死于踩踏事故，兵库地方警察厅2002年制作了长达107页的《防止混杂事故手册》。这是在未能阻止可怕事故的彻底反省下，负责事故的组织以生动的现场经验为基础制定的，实际上被用作日本全境的指导方针。 手册中包括：拥挤的地方以单向通行为基本、出口设置得比入口宽、尽量引导人流直线移动、禁止在通道上设置妨碍通行的障碍物等。这是在梨泰院万圣节惨案现场没有遵守的内容。日本安全专家、关西大学社会安全系教授川口寿裕在接受本报采访时指出：“在混乱的地方，一个小小的行动就会引发大事故，”“只要遵守单方通行这一条原则，就能大幅降低拥挤程度。” ○ “群众密集的地方，原则上要开放空间” 根据手册规定，人群聚集的空间原则上要定为“开放空间”，移动路线要尽量做成直线，即使不得不弯曲，也要尽量减少接近直线的角度。 手册指出：“入口和出口要不一样，出口要比入口宽，人流才不会受阻。如果有坡度，就不能有台阶，即使有台阶，如果台阶宽度较窄，也很危险。”特别是，“通道要成为单行道，不要让人纠缠在一起。”如果不能单方面通行，就要设置中央隔离带或由警卫等组成人工隔离带。要持续提醒不能停下来，一旦发现有人为了拍照、视频而停在路上，就要立即警告，引导他们移动。 ○ “出口要比入口宽才能堵住流向” 日本手册建议，“即使距离较近，也要制定绕行路线，而不是走捷径”。因为移动路线短的话，人潮会一下子涌来。 尽量多发布拥挤信息，同时用词要尽量简单。考虑到知识水平、学历等各不相同，要避免警察用语、专业用语、同音异义词、汉字词等。原则上，用“拾得物”来说明捡到的物品，用“遗失物”指丢失的物品。广播指南中还包含了“用45个字以内的短文反复播放，单词之间间隔1秒，句子之间间隔2秒”的具体建议。 1989年英国职业足球利物浦96名球迷被踩踏致死的“希尔斯伯勒悲剧”发生后，英国政府依法规定活动的所有企业必须制定“健康及安全政策”。主办方要在现场分为“现场入场（入口、等待空间）”“群众的现场循环（中央大厅和周边地区）”“离开现场（出口宽度）”等三阶段对人群进行管制管理。

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