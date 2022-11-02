连出口也出现负增长……连续7个月出现贸易逆差. November. 02, 2022 08:01. by 世宗=金炯民记者 kalssam35@donga.com. 由于全球紧缩导致的经济停滞，出口时隔2年首次转为负增长。随着半导体、造船、钢铁、石油化学等主力产品出口额同时减少，连续7个月出现了贸易赤字（贸易逆差）。今年1月至10月，仅贸易逆差就达356亿美元，创下年度最高纪录，同时与第一大贸易国中国的贸易收支也出现最大逆差。预计明年世界经济将停滞不前，依靠出口生存的韩国经济亮起了红灯。 据产业通商资源部1日公布的《10月进出口动向》显示，上月出口额为524.8亿美元，比一年前减少了5.7%。自2020年10月出口同比减少3.9%后，时隔2年月出口额首次转为负增长。此前，单月出口截至今年9月已连续23个月保持增长势头。上个月进口额为591.8亿美元，比去年增加了9.9%。据此，贸易收支出现67亿美元的逆差，自1997年5月以后，时隔25年首次出现连续7个月贸易逆差。 从产品种类来看，受世界经济萧条导致价格下降的影响，半导体出口额比1年前减少了17.4%，连续3个月呈现出减少趋势。石油化学（-25.5%）、钢铁（-20.8%）、电脑（-37.1%）等出口也以两位数的减少率急剧减少。曾是出口宅旁地的对华出口也减少了15.7%，连续5个月减少。相反，上个月能源进口额为155.3亿美元，与前一年相比剧增了42.1%，扩大了贸易赤字。 产业部长官李昌阳表示：“世界经济因通货膨胀等原因，下行危险正在扩大，主要机构提及明年经济萧条的可能性等，很难在短期内扭转出口”，“政府非常严肃地意识到了10月出口减少等最近的情况。”

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