强国败于弱国的原因. November. 01, 2022 07:52. . 凯撒在远征加利亚时雇佣了日耳曼骑兵为外援。在他去世后，罗马军团与日耳曼人展开了血战，甚至进入了多瑙河。在当时的罗马人看来，日耳曼族顾名思义就是野蛮族。当时罗马的将士中有没有预感到罗马在400年后会被日耳曼人灭亡的事实？ 历史上有不同民族和国家第一次接触的瞬间。有时那一瞬间会充满冲击和恐惧，或者傲慢和蔑视。有些司祭还提出了“这样的野蛮族会有灵魂吗”的疑问。 人类历史上许多帝国，看似不会被征服的巨大帝国，却被这种野蛮族或弱小国家灭亡了。历史学家们也很好奇其原因。很难给出常识性答案的人们指出了内部的腐败。“巨大帝国的崩溃都是从内部开始的。”在讲述罗马帝国灭亡的经典电影中，最后的场面也用这样雄壮的台词装饰。 历史学家之所以对内部崩溃敏感，部分原因是先进帝国留下了充分的内部记录。越是高度发达的社会，内部就越复杂，事故也越多。正如不眠的都市和乡村的差异一样。帝国有很多历史学家，他们比起关注野蛮族的内部情况，当然更关心自己的世界。 事实上，比起被弱小国家灭亡的强国，被强国吸收或灭亡的弱小部族更多。尽管如此，最终上演大逆转的原因是什么呢？历史学家们经常错过的事实是，获胜的军队相对来说更尖端、更具战斗性、更适应新系统。相反，富裕而懒惰的帝国却患上了不协调的疾病。相信尖端武器，疏忽训练和战斗意志，依靠金钱雇佣外援。然后满足于人口、经济能力、武装、法制、行政等不协调的抽象指标。看着最终被烧毁的宫殿柱子，不禁发出了这样的感叹。“这个伟大的城市怎么会……”

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