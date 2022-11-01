因很难从银行贷款，所以转向第二金融圈……非银行贷款接近30%. November. 01, 2022 07:53. by 郭道英 now@donga.com. 据悉，在企业贷款额中，从非银行存款经办机构（非银行机构）获得的贷款比重接近30%，创下自2009年全球金融危机以来的最高值。也就是说，很难从银行贷款的企业正在提高对利率相对较高的互助储蓄银行等非银行机构的依赖度。 据了解，特别是对经济萎缩脆弱的房地产产业和批发零售业、住宿餐饮业贷款相对较多，亏损的危险更高。 31日，据全国经济家联合会分析韩国银行的资金循环表的结果显示，新型冠状病毒肺炎疫情以后，企业通过存款银行和非银行机构得到的贷款都大幅增加，利率相对较高的非银行机构贷款的增加率尤其高，在2倍以上。非银行机构虽然不是银行，但作为负责存款的金融机构，是互助储蓄银行、信用协同组合、新村金库等的统称。以9月份为基准，存款银行为4.7%，互助储蓄银行为8.0%。 全经联就非银行机构贷款增加一事分析说：“从去年下半年开始，随着企业业绩两极化，除部分大企业外，第一金融圈贷款变得困难，特别是最近利率也急剧上涨，因此发行公司债券并不容易。” 据全经联透露，从2019年末到今年上半年（1~6月），企业贷款额在年均储蓄银行增加了10.9%，而在非银行机构则增加了27.5%。全经联表示，在全体存款经办机构中，通过非银行机构的企业贷款比重达到了2009年金融危机以来的最高水平29.7%。 按行业分类，以今年上半年为基准，房地产产业和批发零售业、住宿餐饮业的贷款集中度分别为2.8、2.1、2.0，与国内生产总值（GDP）比重相比最高。贷款集中度是指特定产业占GDP比重与贷款比重之比。全经联经济本部长秋光镐（音）指出：“这些行业尤其直接受到房地产景气硬着陆和内需萎缩的打击，因此有必要警惕相关行业发生贷款不良的可能性。”

한국어